VIDEO ⟩ Loomakaitse Liit avalikustas video kalasid piinavatest noortest. «Pole nii, et teen elusolenditega, mida tahan!»

Kristi Metsa ütleb, et kahe noore nimed on neil juba teada. Metsa sõnab, et video tegemises osalenud tüdruk võttis liiduga eile ühendust ja ütles, et teatab meile nimed, kui video eemaldame. Me ei näe põhjust videot maha võtta. Saame nimed teistmoodigi teada. See neiu on nüüd Facebookis oma konto kinni pannud,» räägib Metsa.