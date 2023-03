«Rahva tasku on jäänud 7,6 miljonit!» Poolas on käibemaksuvabastus toidukaupadele aasta keskpaigani

Samal ajal kui nii mõnigi mugib siberi tuuramarja ja joob hommikul šampanjat, loeb teine peopesal sente, et osta vahakorraga kaetud Poola õunu.

Võitluses inflatsiooni ja Venemaa põhjustatud kriisiga on pidanud Poola valitsus kõige tähtsamaks kaitsa oma rahvast, mistõttu kärpisid nad toidukaupade käibemaksu null protsendini. Toidu käibemaksu nullmäär kehtib 1. jaanuarist 2023 kuni aasta keskpaigani. Maksukärped on vaid üks paljudest meetoditest, tänu millele on rahvale rohkem raha kätte jäänud.