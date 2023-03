FOTOD JA VIDEO ⟩ Viljandi naine sai õue astudes üllatuse osaliseks: terve maapind on kaetud justkui penoplastiga

«Täna tööpäeva lõpetades ja tänavale minnes oli mul tunne, et terve maapind on kaetud justkui penoplastiga,» kirjeldab Viljandis elav naine erakordselt huvitavat lume tekstuuri, mis teda esmaspäeva pärastlõunal üllatas.

«See polnud nagu rahe, vaid just nagu penoplast, mis on kodumasinate ümber kastis, kui need poest koju toome. Tunne oli selline, et tahaks kõigile hõigata, kas näete, mis maha on sadanud,» naerab naine.