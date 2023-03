Kaubanduskeskuse konstruktsioonid kukkusid tuvikaka all kokku

Kolmapäeval, 11. jaanuaril kella 9.30 paiku juhtus Kajaani kaubanduskeskuses õnnelik õnnetus, kui tuvikaka all vajusid kokku keskuse katusekonstruktsioonid.

Konstruktsioonide kokkuvarisemine tuli kõigile suure üllatusena, eriti veel selle põhjus. Iltalehti kirjutab, et kaubanduskeskus valmis 1991. aastal ning tõenäoliselt just sellest ajast peale on tuvid hoonet sooja peatuspaigana kasutanud.