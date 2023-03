VIDEO ⟩ Eelajalooline mumifitseerunud karu ei osutunud selleks, kelleks alguses arvati

Kui karumuumia avastati, arvasid jäänuseid uurinud Jakutski Kirde-Föderaalülikooli (NEFU) Lazarevi mammutimuuseumi labori teadlased, et muumia on väljasurnud koopakaru (Ursus spelaeus). Selle ammu kadunud liigi fossiilid viitavad, et pruunkarudega (Ursus arctos) ja jääkarudega (Ursus maritimus) lähedalt suguluses olevad tohutud iidsed karud kasvasid umbes 3,5 meetri pikkuseks ja kaalusid tohutult 1500 kilogrammi. Ursus spelaeus suri välja umbes 22 000 aastat tagasi, viimase jääaja tipus. Kuna karumuumia paistis vana, arvasid teadlased, et tegemist on koopakaruga.