VIIMANE VAATUS ⟩ Ulatusliku narkoäri väidetav ninamees sai lõppsõna: ma ei organiseerinud nende jaoks midagi

Peter Perkin (vasakul) ja Davit Mantskava. Foto: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Kaitsja lisas, et Mantskaval on Eestis elamisluba ja vajadusel kindel elukoht, ta on varem kriminaalkorras karistamata ning omandamas kõrgharidust. «Soovin veel mainida, et tema vahistamisega sai kahju tema ettevõte Georgian Food & Wine OÜ, mida ta juhtis.»

Soov olla täieõiguslik Eesti kodanik

Grupi juhtimises süüdistatav Davit Mantskava lausus kohtuistungil, et enamikku süüdistatavatest ta ei tunne ning pole midagi valesti teinud. «Ma ei organiseerinud nende jaoks midagi ja nende tegevusest ei õnnestunud mul mingit kasu saada,» lausus ta täpsustuseks.

Gruusiast pärit Mantskava selgitas, et on oma 31 eluaastast kolmandiku Eestis elanud ning peab seda oma koduks. «Olen maksnud makse, oskan A2 tasemel eesti keelt ning omandan hetkel B1 taset, et saaksin taotleda kodakondsust,» rääkis ta kohtuistungil ja lisas, et soovib olla täieõiguslik Eesti ühiskonda integreeritud kodanik. «Ainuke asi, mida ma palun, on see, et ma saaksin minna tagasi tööle ja jätkata õpingutega,» lausu mees kohtule.