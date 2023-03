KLÕPS ⟩ Eerik-Niiles Kross annab teada, et Helme(de) aeg on läbi

Pildi pealkirjaks on kirjutatud «Just sayin'» ehk eesti keeles «Lihtsalt ütlen». Postitust võib pidada märgiliseks seetõttu, et poliitik on seeläbi vihjanud, et EKRE aeg valitsuses on läbi saanud. Kohanimi Helme on viide EKRE esipoliitikutele Mart, Martin ja Helle-Moonika Helmele.