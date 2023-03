INTERVJUU ⟩ Helle-Moonika Helme avameelselt: peame ikkagi küsima, kas me saame rääkida demokraatlikest valimistest ja valitsemisest

Pärast eilset Reformierakonna valimiste võitu on löönud Eesti meedia kihama. On neid, kelle silmis on see rõõmusõnum, ent leidub ka eestlasi, kes tunnevad end kõrvalejäetuna. Lisaks sellele on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) Postimehe vahendusel teada andnud, et kavatseb nõuda e-häälte ülelugemist endale sobival viisil.