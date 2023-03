TAGASI TELESSE ⟩ Allan Muuk kogemusest valimistel: teatud valijate kontingendis on nii palju viha

Esimest korda riigikogu valimistel osalenud reporter Allan Muuk sõnas jaanuari algul, et olles poliitilist võitlust juba aastaid kõrvalt näinud, soovib ta ise selle protsessi läbi teha. Protsessi ta tõesti läbis ning kogus valimistel tublid 321 häält.

«Ütlen kätt südamele pannes, et jäin väga rahule. Üle ootuste hästi, see oli minu jaoks vägagi positiivne kogemus igas mõttes. Nägin ära, mida inimesed mõtlevad ja räägivad valimistest,» tunnistab Muuk, kelle sõnul oli see vägagi tervitatav kogemus. Mees jäi tulemusega rahule ja tänab kõiki valijaid, kes temale hääle andsid.