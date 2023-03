Riigikokku valitud Toomas Uibo peab lennundusest loobuma: ühest küljest kahju, see on mu lemmikamet

«Olen kõigepealt rahul selle suure pildiga, et tõesti Eesti sellise tee valis – avatud ja sõbraliku tee. See on kõige olulisem. See, et endal ka õnnestus teha päris hea tulemus, on muidugi väga meeldivalt üllatav,» sõnab muusik ja kunagine lapsstaar Toomas Uibo, kes sai riigikogu valimistel 2420 häält ning pääses seega riigikokku. «See oli ettemaks, nüüd tuleb need hääled välja teenida.»