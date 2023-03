NAISED VALITSUSES ⟩ Riina Sikkut naisterohkusest Riigikogus: mingit hurraa-tunnet küll ei ole!

Elu24 vestles nelja tulevasse valitsusse kuuluva naisega – Riina Solman, Johanna-Maria Lehtme, Signe Riisalo ning Riina Sikkut. Arutlesime, kas naiste suur osakaal riigikogus tekitab kindama tunde «rindele minna» ning milline siis ikkagi on tunne pärast seda, kui saad teada, et sul on koht riigikogus.