ESIMESED SAMMUD POLIITIKAS ⟩ Kes asuvad värskes riigikogu koosseisus teadust kaitsma?

Perearst ja refrormierakondlane Karmen Joller pääses suure häältearvuga riigikokku – ta sai valijatelt 3564 häält. Värske poliitik lubas, et kui teaduse löögile pääsemine on tema teha, siis kindlasti see ka tehtud saab.

«Õnneks ma ei ole üksi, koos minuga on veel Irja Lutsar ja Mario Kadastik,» rääkis ta päev pärast valimisi. Jolleri sõnutsi peab arstide hääl kuulda olema ja kindlasti ongi seda tulevikus rohkem kuulda. «Meditsiin on praegu ikkagi sellises olukorras, kus me vajame mõningaid reforme, ja ma usun, et uus valitsus saab juba praegu sellest aru.»