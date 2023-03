KLÕPSUD ⟩ USAs prints Harryt ja maailmakuulsat lauljat kohanud Keili Sükijainen: pilte ei tohtinud teha, aga salaja ikka tegin!

Möödunud nädalal oma 32. sünnipäeva tähistanud Keili Sükijainen tervitas uut eluaastat üllatuspuhkusel USAs New Yorgis.

«Ma olen alati unistanud, et piiluda mõne Ameerika suure õhtuse tele-show telgitagustesse ja no aastaid ühe suurema vaatajanumbriga Stephen Colberti «Late Show» oli lihtsalt nii äge kogemus,» kirjutas Keili postitatud fotoseeria juures.

Saatejuht avaldas, et kuigi pilte ei tohtinud teha, siis mõned klõpsud ta siiski salaja tegi. «Külalisteks olid Kal Pen ja prints Harry ja mingi kummaline bänd, mille nime ma ei mäleta,» naljatles ta.

Keili tõdes, et pilti ta siiski küsima ei tõtanud. «Viisaka inimesena ma siiski ei läinud teda tüütama ja pilti ei küsinud, aga see mälupilt äkki ongi lahedam! New Yorgis ikka juhtub...»