HOOLETU KORISTUS? ⟩ Pooleteiseaastane Enora suri Airbnb rendimajas kokkupuutel fentanüüliga

«Kindel on see, et Enoral oli Airbnbs fentanüüliga kokkupuude,» avaldavad vanemad enda 2021. aastal surnud pooleteiseaastase tütre kohta. Nüüd kavatseb perekond kaevata kohtusse nii ettevõtte, kinnisvaraomaniku, rendihalduri kui ka üürniku, kes korraldas kaks nädalat enne tüdruku surma rendimajas peo.