PAPARATSO ⟩ Soome muusik Isac Elliot nautis Tallinna vanalinna restorani kõige odavamat pastat

«Poekottide järgi võis järeldada, et muusik käis koos sõbraga riideid ostmas,» sõnas juhuslik mööduja seiska.fi-le. Paparatsofotodelt on näha, et restorani põrandal Isaci kõrval on Nude'i butiigi ostukott. See ei ole mitte tavaline rõivakauplus, vaid poest võib leida ainult tuntud moemajade loomingut, näiteks Balenciaga, Gucci, Dolce & Gabbana, Burberry ja palju muudki.