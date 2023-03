USKUMATU ⟩ «Paljud hääled jäid selle pärast saamata.» Hiiumaa elanikud jäid riigikogu valimistel infosulgu?

«Tutvusringkonnast ei teadnud keegi, et Suuremõisas (valimisjaoskonda – toim) enam pole,» kurtis Hiiumaa elanik Pille (nimi muudetud, toimetusele teada) Elu24-le, «väga paljud inimesed ei saanud valima, sest mingit infot selle kohta ei olnud, et valimispunkt on Paladale viidud. Paljud hääled selle pärast saamata.»