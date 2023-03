TÄIELIK ŠOKK ⟩ 90ndatel kadunuks jäänud ja surnuks kuulutatud ameeriklanna leiti üles

Ameeriklanna Patricia Kopta elas 90ndatel rahulikku elu Pennsylvania osariigis Pittsburghi linnas, vahendab The Guardian. Tal oli mitu töökohta, ta oli pühendunud katoliiklane ja käis korrapäraselt igal pühapäeval kirikus.

Kuid ühel hetkel hakkas ta ebatavaliselt käituma. Patricia hakkas väitma, et Jumala ema oli end talle ilmutanud ja hoiatanud, et saabumas on maailmalõpp. Tema käitumine läks järk-järgult halvemaks ning ta kaotas oma töö.