SUU PUHTAKS ⟩ Will Smithilt laksu saanud Chris Rock aasta aega hiljem: mu nägu ikka veel valutab!

Rock alustas laupäeval Baltimore'i Hippodrome'i teatrist otseülekandes Netflixi (NFLX.O) vahendusel Will Smithi kulul nalja tegemist väitega, et ta nägu siiani valutab. «Aga ma ei ole ohver. Tee ei näe mind kunagi Oprahi juures nutmas,» tunnistas mees.

«Ma tean, et kaamerast ei ole aru saada, aga Will Smith on minust oluliselt suurem mees. Me ei ole sama suured, okei?» naljatas koomik, selgitades, et Smith ei oleks pidanud endast väiksema meest lööma.