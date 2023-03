Kim Kardashian on valmis uueks suhteks, aga tulevane kallim ei tohi olla...

Kõmumeediaväljaanne People vahendab, et Kim Kardashian on uue kallima otsingul. Allika sõnul on 42-aastane Kim palunud oma sõpradelt, et nad teda kellegagi paari paneks.

«Kim ei ole kohtingutel käinud, aga ta on jälle valmis,» tõdes allikas, «ta võttis pärast Pete Davidsoni pausi.» Kim oli koomikust näitleja Pete Davidsoniga koos üheksa kuud, kuni nende suhe möödunud aasta augustis purunes.

«Tema elus on palju asju, mis teda õnnelikuks teevad, kuid ta sooviks neid oma partneriga jagada,» väitis allikas.

Kuid uue kallima osas on Kimil ka üks kindel soov. Nimelt ei taha tõsielustaar, et tema tulevasel kallimal Hollywoodiga midagi pistmist oleks. «Ta tahab suhet alustada kellagagi, kes ei ole Hollywoodis kuulus. Kim arvab, et keegi finantsmaailmast oleks ideaalne.»