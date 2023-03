«Telefoniga saab rääkida vaid õues kivi otsas.» Lääne-Eesti elanik jäi tormi tõttu levihätta?

Üks pulk levi võimaldas Lääne-Eesti elanikul telefonikõnesid teha küll, kuid need hakkisid meeletult.

«Nagu kiviajas elaks. Telefoniga saab rääkida vaid õues kivi otsas. Ja siis ka hakib,» kurtis Lääne-Eestis elav Telia klient laupäeva pärastlõunal ja pakkus, et probleem on tormis. Telia tõdes Elu24-le, et mingeid tõrkeid nende teenuses seal kandis olla ei tohiks, ja ilmastik levi mõjutada ei tohiks.