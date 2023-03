PAPARATSO ⟩ Bruce Willis ilmus pärast karmi diagnoosi taas avalikkuse ette

67-aastasel Bruce Willisel diagnoositi mullu kevadel kõneraskusi põhjustav afaasia. Pea aasta hiljem, tänavu veebruaris, teatas Willise perekond, et afaasia on edenenud ja näitleja on saanud täpsema diagnoosi. Willisel on dementsus.

Kuigi uudis on valus, on selge diagnoos perekonna sõnul pigem kergendus.

Paar nädalat pärast kurba uudist ilmus Willis esimest korda avalikkuse ette. Näitlejat märgati koos tema kahe sõbraga Californias Santa Monica tänavatel jalutamas, vahendab Page Six. Viimati nähti Willist avalikkuses jaanuari teises pooles.

Lisaks sõpradele on Willisele toeks ka tema abikaasa. Näitleja tervisliku seisundi halvenemise ja dementsuse diagnoosi järel on Willise abikaasa Emma Heming käinud spetsialisti juures nõu küsimas. Ikka selleks, et oma abikaasa eest paremini hoolt kanda. «Ma õpin, kuidas selle kõige kõrval elada,» tunnistas Heming möödunud augustis.

Willis ja Heming on abielus olnud alates 2009. aastast ja neil on kaks tütart. Willisel on lisaks veel kolm vanemat tütart näitleja Demi Moore'iga, kellega ta oli abielus aastatel 1987 kuni 2000. Ekskaasad saavad siiani hästi läbi.

Dementsus on pöördumatu