Küünetehnikuna töötanud Mona jättis kõik ja kolis Balile: arvame, et kuskil on parem, aga...

Mona sõnul otsivad inimesed kogu aeg seda paremat paika. «Tihipeale me inimesed jookseme kuskile, kus on parem, aga mida ma olen õppinud on see, et igal pool on hea, kui oled endaga heas kohas ja selle kolme aastaga olen jõudnud endaga päris heasse kohta. Mul on kadunud see, et siin on kõige parem. See on illusioon. Arvame, et kuskil on parem, ajame taga midagi, mis on parem, tegelt on see kõik meie enda sees. Me jäämegi elulõpuni taga ajama, kui ei tööta endaga ja ei leia seda õnne ja rahulolu enda seest,» sõnas Mona.