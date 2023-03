Stefan Airapetjan kergitab kihlatuga pulmaplaanidelt saladuseloori: algselt mõtlesime, et suurt pulma ei tee...

«Algselt me mõtlesime, et ei tee suurt pulma, teeme väiksed pulmad,» nentis Stefan raadioeetris, rääkides pulmade planeerimisest. Victoria aga kinnitas, et pulmade planeerimisega läheb hästi. «Minu arvates on asjad paigas,» nentis Victoria .

Küsimusele, kas pulmakülalisi tuleb ka Armeeniast, vastas muusik: «Muidugi! Ma kahjuks kõiki kutsuda ei saa, aga kõik minu pereliikmed, kes saavad tulla, on oodatud. Keda ma väga tahaks näha seal, on minu vanaema, kes tuleb koos minu nõbuga.»

Kas tuleb pigem Eesti või Armeenia pulm? «Suhtlus toimub eesti keeles, aga Armeenia traditsioone tuleb ka sisse,» avaldas Stefan, lisades, et tavalises Armeenia pulmas on šašlõkivardad, toostid ja ringtantsud.

Juba detsembri alguses avaldas Stefan, et pulmadega nad kaua oodata ei plaani. Pulmakuupäevgi on paigas ja see on järgmise aasta suvel. «26. augustil on plaanis teha,» paljastas Stefan.