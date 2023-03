See juhtus pärast seda, kui ta Disneylandi ühes salajases ja privaatses tualettruumis pilti tegi. Tuleb välja, et see pole teemapargi reeglitega kooskõlas, vahendab Page Six. «Tegin ühes salajases vannitoas pilti, kui Disneylandis olin ja... tuli välja, et see pole seal lubatud,» ütles näitlejanna intervjuus.