Numeroloogia põhjal on nendel päevadel sündinud inimestel 2023. aastal ees rahunemise ja aeglustumise periood, et keskenduda elu tundlikumale poolele. Kas kuulud ka nende hulka?

Numeroloogia järgi on kõike elus toimuvat võimalik tõlgendada numbrilistesse vibratsioonidesse ja vastupidi. Kuna aastaarvul on meie teadvuses suur koht, kandub selle vibratsiooniline mõju ka meie ellu. Kui elaksime mõne muu kalendri järgi, siis mõjutaks meid see number. Asi pole mitte selles, millises kalendris on kokku lepitud, vaid selles, millistele numbritele meie teadvus häälestunud on.