KUIDAS SÜNDIS «SURM NIILUSEL»? ⟩ Agatha Christie armastus arheoloogia vastu andis ainest krimiromaanideks

Briti krimikirjaniku Agatha Christie 1937. aasta romaani «Surm Niilusel» («Death on the Nile») lõpu poole võrdleb detektiiv Hercule Poirot oma uurimist arheoloogilise väljakaevamisega, kuulutades: «Võtad ära lahtise pinnase ja kraabid noaga siit-sealt, kuni lõpuks on su objekt seal, täiesti paljalt. Seda ma olen püüdnud teha – eemaldada kõik kõrvaline, et saaksime tõde näha.»