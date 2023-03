Suur püramiid ehitati Giza platoole umbes 2589 kuni 2566 eKr valitsenud vaarao Cheopsi käsul ja on tänapäeval 139 meetrit kõrge.

See on iidse maailma ainus säilinud ime ja see oli kõrgeim hoone maa peal kuni 1311. aastani, mil valmis Inglismaa Lincolni katedraali 160-meetrine kesktorn, teatab livescience.com.