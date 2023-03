«Invaliididest ja vanuritest ei hooli keegi!» Hooldekodu klient ei saanud ootamatul põhjusel hääletada

«Ma ei saanud öösel silmatäitki magada. Ma olin nii nördinud, et kuidas saab invaliidiga nii käituda. Et nagu ei olegi inimene, kes hääletada võiks.» Hooldekodu klient ei saanud riigikogu valimistel hääletada, sest tal puudub kehtiv ID-kaart. Hooldekodu ajab põhjuse PPA kaela. Riigi valimisteenuste esindaja sõnul on tegelikult olukorrale lahendus olemas, kuid nüüd on selleks juba hilja.