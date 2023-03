HBO hittsarjas lööb kaasa Eesti juurtega näitlejanna

ERR kirjutas jaanuari lõpus, et telesari «Viimased meie hulgast» («The Last Of Us») tegi vaatajanumbrite kasvuga HBO-s ajalugu. Sarja teine osa kogus esmaeetriga 5,7 miljonit vaatajat, mis on HBO ajaloo suurim vaatajanumbrite kasv, mida mõni telekanali originaalsarjadest on võrreldes avaosaga suutnud saavutada.