Karl Madis mullu saadud insuldist: olen elupäevad teadnud, et ma ei ole igavene

Möödunud aastal ehmatas Karl Madis ootamatu uudisega, kui teda tabas insult. Nüüdsest on esikohal puhkamine ning läbimõeldud tegevused, et oma tervist hoida. «Ma ei ütleks, et ma nüüd mõnda tööd ära ütlen, aga pikemad reisid on muidugi väga-väga väsitavad. Neid tuleb väga korralikult planeerida.»