Nursipalu harjutusväljaku lähistel elav Aare: müra levib niivõrd tugevalt, et...

«Võsavinkli» kevadhooaja avasaates sõitis Peeter Võsa külla Võrumaal elavale Aarele. Viimane valutab südant Nursipalu ja kogu Võrumaa tuleviku pärast.

Võrumaal on Aare sündinud ja elanud kogu oma elu, ent nüüd näib, et kõik keeratakse pea peal. Nursipalu harjutusväljaku laiendamise korral hakkaks sisuliselt mehe aia taga sõitma sõjaväemasinad.

Foto: Kuvatõmmis saatest

«Need inimesed, kes sinna ala peale jäävad, nad peavad sealt lahkuma ja too lahkumine on raske,» nendib Aare. Viimane jääb aga õnneks napilt Nursipalu harjutusväljaku laiendamise piiridest välja. «Siin jääb väike metsariba vahele, 100 meetri ulatuses...» Plaanitav lahinguväli jääks linnulennult Aare kodust 400 meetri kaugusele. «Kõik see kära, müra, see hakkab tõenäoliselt mind väga häirima. Müra levib niivõrd tugevalt, et karta on, et Võrumaaga hakkab ühele poole saama.»

Küll aga valutab ta südant teiste elanike pärast. «No ma panen alati ennast nende olukorda, mis tunne mul oleks. Ma arvan, et kui hindamisele panna kümnekordne tasu, siis ma hakkaks mõtlema, siis ma saan aru, et Eesti Vabariigil on seda kohta vaja,» mõtiskleb Aare.

Aare Foto: Kuvatõmmis saatest

Harjutusväljaku laienemise korras jääks oma kolmekorruselisest kodust ilma aga kohalik mees Uuno. «Võtab ikka une ära, kui selle peale mõtelda,» tunnistab ta. «Üks sell käis siin ja lubas mida kõike kokku.»

Uuno sõnul ei soovi ta raha, vaid et enda kätega loodud kodu jääks lastele. «Oligi see mõte, et lastel on koht kuhu tulla... mitte et mingi rahakopikas, mis mõne aastaga näpuvahelt ära kaob. Mis ma selle rahaga teen?»