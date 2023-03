KUIDAS NII? ⟩ «Ma ilusti palusin, et andke mu koer tagasi, aga ei antud!» Lemmik viidi võõrast aiast varjupaika

Linda (nimi muudetud, toimetusele teada) jagab sotsiaalmeedias lugu, mis teda siiamaani imestama paneb. Sündmus leidis aset Tallinnas 25. veebruaril, mil Linda koos toreda seltskonnaga pargis lumejänest ehitas. «Aga siis juhtus selline lugu, et värav jäi korraks irvakile ja meie pontulontrus pääses pisut lappama. Tean ju küll, et koer peab rihma otsas olema, aga kuna ta seal lastega koos mõnusasti möllas, siis mõtlesin, et las olla mõni hetk niisama. Kedagi ta ei rünnanud, kellegi peale ei haukunud, lihtsalt möllas lumes. Ja hetk hiljem tema lappama läks. Jooksime küll järele, aga siis juba rõõmsalt kappas järgmisele tänavale,» kirjutab Linda. Seejärel võttis lugu kummalise pöörde.

«Mõni hetk hiljem jõudsin talle sinna ka järele, aga siis olid inimesed ta oma aeda kinni pannud ega andnud mulle teda tagasi. Koer hüppas ja niutsus suurest rõõmust, kui mind nägi. Need inimesed aga nõudsid looma passi ja seda, et mul oleks rihm. Üleüldse ähvardasid nad, et minusuguselt tuleks loomapidamisõigus ära võtta. Ma küll ilusti palusin väga inimlikus keeles, et andke palun mu pontulontrus tagasi, me siin lihtsalt läheme nüüd ümber nurga. Ei andnud,» jagab Linda lisades, et olukord tegi ta nii vihaseks, et sundis lausa ropendama.