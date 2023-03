«Terve päev sai veedetud EMOs!» V Spa veest leitud ohtlik bakter rikkus koolivaheaja

«V Spa jaoks on külaliste turvalisus ülimalt oluline. Koostöös terviseametiga teavitame, et V Spa on tänasest suletud, kuna duširuumi veest on leitud Legionella pneumophila,» kirjutas V Spa Facebookis ning suunas inimesi lugema terviseameti lehelt selle ohtliku bakteri kohta täpsemalt. Nad lubavad anda endast parima, et spaa jälle avada.

Lähiajal spaad külastanud inimesed on aga ääretult pahased ning jagavad oma kogemusi V Spa Facebooki postituse all. Enamik kirjutab, et terve pere jäi väga haigeks just vahetult peale spaakülastust. «Käisime läinud nädalal ja saime kogu paketi. Töövõimetud, oksendame, lastel kõhud lahti ning ka terve päev sai veedetud EMOs. Aitäh, V Spa!» kommenteerib üks pereisa, vihjates, et spaas käidi laste koolivaheajal.

«Meie kaheaastane laps hakkas laupäeval hommikusöögilauas oksendama. Kolmeaastasel tõusis samal päeval palavik 38,9 ja oksendas samuti. Mina oksendasin samuti. Olime teie juures 23.–25.02,» kirjutab teine.