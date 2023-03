VIDEOD ⟩ Naisekandmine ja paljad eestlased saunas: USA kõmulisimas tõsielusaates avastavad osalised Eestit

USA populaarses tõsieluseriaalis «Poissmees» otsib unistuste kaaslast Zach Shallcross. Ta viidi koos naistega romantilisse Tallinna vanalinna, mis jättis tõsielusaates osalejatele unustamatu mulje. «Mul on tunne, nagu ma oleksin filmis «Lumekuninganna ja igavene talv». Siin on külm, siin on lossid,» ütles üks Zachi südame nimel võitlev naine.