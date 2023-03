SEGADUS KALAPULKADEGA ⟩ Ettevõtted tunnistasid toodetes kasutatavate kalade päritolu

Päevaleht Dagens Nyheter (DN) asus Rootsis kalapulkade päritolu uurima pärast seda, kui Helsingin Sanomat (HS) teatas, et suur osa Soome kauplustes müüdavatest kalapulkadest on valmistatud Vene kalast. Rootsis on Soomega sarnane olukord. DNi uurimises tunnistas Rootsi viis suurimat jaeketti, et kalapulkade tooraine pärineb vähemalt osaliselt Venemaa vetest. Hoolimata sellest olid ettevõtted öelnud, et boikoteerivad Venemaa tooteid.