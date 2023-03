Lasnamäel prostituutidele kortereid üürinud naine pääses puhtalt

Jutud sellest, et korterites tegelevad naised prostitutsiooniga, jõudsid Natalja kõrvu väidetavalt 2017. aastal, kui korteriühistu esinaine talle kurtis, et korteritesse voorivad võõrad meesterahvad. Natalja sellest välja ei teinud, põhjendades seda sellega, et on igati normaalne, kui noorte naiste juures käivad noored mehed.