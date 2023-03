MEES KATUSEL ⟩ Viljandlanna mõistmatuses: jääkamakad lendavad katuselt ja hoiatavat piiret polegi?

«Märgatud Viljandis uus» sotsiaalmeediagrupis kirjutab Maria, et ta ei mõista, kuidas katuselt loobitakse jääkamakaid alla nii, et ühtegi jalakäijaid hoiatavat piiret kõnniteel ei ole. «Tase! Autod all, papi loobib jääkamakaid. Ühtegi hoiatust pole. Lihtsalt õnnelik juhus, et pihta keegi ei saanud,» kirjutas Maria.