VARESELE VALU, HARAKALE HAIGUS ⟩ Vilja ja Taimo Toomast võidukalt: sellise peaministriga kohe tervis paraneb

Elu24 püüdis vabariigi aastapäeval kaamera ette poliitikutest abikaasad Vilja ja Taimo Toomasti. Paar säras peomeeleolus, ent ei teinud saladust sellest, et kevade tulek on tähendanud kiireid tööpäevi ning ühtlasi teritanud võitlusvaimu, et erinevate tervisemuredega silmitsi seista.