TUULI ROOSMA JA KERLI KÕIV MINISTRITEKS? ⟩ Igor Gräzini tiktokkerist poeg avaldas valitsuse, mis peaks igale eestlasele meeldima

«Ma arvan, et praeguseks hetkeks teavad kõik, et valimised käivad,» alustas Kaspar enda Tiktoki videot.

Noormees tõdes, et ilmselgelt ei saa me valitsust, millega iga eestlane rahul oleks. «Just seepärast olen ma siin, et anda ideid, milline peaks välja nägema valitsus, et absoluutselt iga eestlane oleks õnnelik ja rahul.»

Humoorikas videoklipis pakkus ta kaitseministriks seriaalist «Kättemaksukontor» tuntud Frida Arrakut, keda kehastas Marika Varik. Keskkonnaministri ametisse võiks asuda Sammalhabe. «Tema teab täpselt, kuidas keskkonda hoida ja et me saavutaksime sellise rohelise Eesti, nagu me soovime,» selgitas ta. Välisministri kohale valiks ta lauljatar Kerli Kõivu. «Ta on ainuke inimene, kes on kunagi Eestist reisil käinud,» lisas ta naljatledes. Lotte tegelaskuju pakkus ta haridus- ja teadusministriks. Märt Avandi ja Ott Sepp vastutaksid kultuurivaldkonna eest. «Eesti kultuur tipnes «Tujurikkujaga»!» Siseministriks oleks teleprodutsent Tuuli Roosma, kes Kaspari sõnul teab nagunii kõiki Eesti saladusi.

Eesti uueks peaministriks oleks seriaalist «Õnne 13» tuntud Laine, keda kehastab Luule Komissarov. «Tal on tugev iseloom, kindlad seisukohad... absoluutselt kõik, mis ühel tugeval riigijuhil olema peaks!» põhjendas Kaspar.

Kommentaariumisse jätsid mitmed inimesed veel oma pakkumisi. «Piip ja Tuut presidendiks,» kirjutas näiteks üks.

Gräzini poja Tiktoki videod on varemgi tähelepanu köitnud. Jaanuari lõpus postitatud ühine video isaga on kogunud tänaseks üle 130 000 vaatamise.