KORRALDAJATEL EI VEA ⟩ Tippmuusikud keelduvad kuningas Charles III kroonimisel esinemast?

The Expressi teatel on Windsori lossis toimuva kroonimispeo kavas suur staaride kontsert, mis järgneb Westminster Abbey's toimuvale tseremooniale. Korraldajatel aga ei õnnestu kuidagi Briti suurartiste peole esinema meelitada.

Väljaande sõnul on esinema kutsutud Elton John, Spice Girls ja Harry Styles, kes kõik on aga keeldunud. The Sun kirjutab, et väidetavalt pole tegu millegi isiklikuga, vaid artistide ajakava on juba täis.