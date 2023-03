Uus tõsielusaade «Ahvatluste saar» paneb paarisuhted karmilt proovile

Saates paneb oma suhte proovile neli paari, kes eraldatakse oma kallimast ja paigutatakse majja, mis on täis vallalisi mehi ja naisi, keda kutsutakse saatele omases võtmes ahvatlejateks. Eesmärk on näha, kas paarid suudavad kiusatusele vastu panna ja jäävad üksteisele truuks. Ülesanne on aga üsna keeruline, sest ahvatlejateks on kokku 24 vallalist, kes on valmis panema mängu kogu oma võlu, et pidutseda ja uute kavaleridega mõnusalt aega veeta.

Duo 4s alustava hooaja kõige šokeerivam seik puudutab kümme aastat õnnelikult koos olnud paari, mille meespool otsustab ootamatult võõrale kaunitarile armastust avaldada. Tegevprodutsent David Goldberg räägib, et see oli üks emotsionaalsemaid hetki, mis selle saate salvestusel on olnud. «Näitlejad ja meeskond olid kõik pisarates ja see oli lihtsalt tõeliselt südantlõhestav hetk,» ütles ta.

Saatejuht Mark L. Walberg hoiatab, et saade pole mõeldud nõrganärvilistele. «Sari kutsub paare silmitsi seisma oma sügavaimate hirmude ja ebakindlusega. Saade on tõeline armastuse ja usalduse proovikivi,» ütleb Walberg. Ta lisab, et paarid, kes saatest koos välja tulevad, on oma suhtes tugevamad ja pühendunumad kui kunagi varem.