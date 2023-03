Pärnu mees küsib: miks jurist mu huvisid ei kaitsnud? Jurist: alati polegi õige pöörduda kohtusse

«Siiamaani ei anna mulle rahu see, miks jurist mu huvisid ei kaitsnud ja minu asjaga ei tegelenud. Mõtlen sellest ööd ja päevad,» räägib Pärnu mees Enn, kes ei jäänud rahule oma juristi tööga kinnisvarateemat puudutavas küsimuses. Ennu jurist selgitab, et toona olemas olnud tõenditega oleks kohtuvaidlus olnud edutu ega poleks andnud kliendile sobivat tulemit. «Kui selgub, et eduvõimalus on kasvõi 50 protsenti, siis on võimalik veel ka täna kohtusse pöörduda,» ütleb jurist.