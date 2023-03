KAUNIS KLÕPS ⟩ Kanadas asub järv, mis on just sellise kujuga

Järve pildistamisele on üritatud seada koguni piiranguid. 2019. aastal palus Ontario omavalitsus, et suunamudijad lõpetaksid järve pildistamise, vahendab GlobalNews. «Me teame, et Südamejärv on vapustav, aga ärge enam siia tulge,» kõlas ametlik üleskutse. Põhjuseks toodi asjaolu, et Südamejärv kuulub kuningapere maavalduste hulka ja pole seega eramaa. Teiseks põhjuseks öeldi olevat see, et järve lähedal elavad inimesed hakkasid kurtma, et fotograafid tulevad nende maa peale, et saada järvest head droonifotot. See on aga häiriv. Ametnikele tegi muret ka asjaolu, et järve pildistada soovivad inimesed uitavad ringi metsades, kuigi on käimas jahihooaeg.