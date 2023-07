KUULSUSEGA KOHTINGUL ⟩ Franz Malmsten: me ei ole kodus vanematega näitlemise teemal väga palju rääkinud

Ka BFMis ei lõppe tema õppimine koolipäevaga. Ta proovib saada praktikale inimeste juurde, kellest ta peab lugu ja neilt õppida. «Minu jaoks on see tohutult huvitav, sest mulle reaalselt meeldib see kõik, nii et mulle ei ole probleem neid asju juurde uurida.»

Kodus ei ole tal kunagi vanemate survet olnud. «Me ei ole kodus vanematega näitlemise teemal väga palju rääkinud,» tunnistab ta. Franzu sõnul on vanemad on vaid küsinud, kas ta on enda valikus kindel. «Need, kes on sees, näevad selle pahupoolt ka ja seetõttu nad tahavad mind hoida,» kirjeldab Franz peresiseseid vestlusi näitlemisest.

Franzu sõnul ei ole talle näitlemine saatuse ette määratud. «Ma lihtsalt olen kasvanud mingis mullis ja need asjad on mulle meeldima hakanud ja ma ei taha sellest mullist välja tulla.»

«Minu lapsepõlv on paljuski möödunud iseseisvalt. Ma olen väiksest peale kasvanud väga ise tegutsevana ja mulle on väga see sobinud,» tunnistab Franz. «Ja vanemad on kõvasti usaldanud mind ka. Et ma saaks ise juba varakult tunnetada, et ma teen oma otsuseid.»

14.02.2023, Tallinn. Saate «Kuulsusega kohtingul» salvestus. Franz Malmsten. Saatejuht on Aleksandra Jürman. Foto: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«Näitlejana sul on võimalik olla terve elu laps. Kõige hullem, mis saab juhtuda, on see, kui sisemine laps kaob ära.»