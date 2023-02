«HULGA BRIKETTI LÄKS RAISKU!» ⟩ Pärnumaal täitusid kogu Libatse küla keldrid veega: hallitus rikub kõik aiasaadused ära

«Eelmine aasta tehti meie küla vahel ühisveevärk ja peale seda hakkasid meil novembris kortermajad uputama,» räägib Pärnumaal asuva Libatse küla elanik Heleri «Kuuuurija» saates. Kohalikud kaeblevad, et nõukogudeaegsed keldriboksid said vee- ja kanalisatsioonitööde tõttu kannatada. Valla abiga oli kohalike kortermajade veevärk korda tehtud, kuid peagi selgus, et töödega on läinud midagi valesti, sest keldrid hakkasid uputama. Elanikud on aga hätta sattunud, sest vald vastutust võtta ei taha.