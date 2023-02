MURES LUGEJAD ⟩ Kuhu kadus Merylin Nau?

Elu24 postkasti on potsatanud mitu vihjet selle kohta, et tõsieluseriaalist «Rannamaja» tuntuks saanud sisulooja Merylin Nau on kadunud kui vits vette. «Teda pole uudistes, ta ei postita Instagrami ega vasta kirjadele,» seisab mureliku lugeja kirjas.