MIS JUHTUS? ⟩ Tallinna kesklinna kaupluse juurde kutsuti keemiatõrje üksus

Täna kella veerand kahe paiku märkas Pärnu mnt 6 asuva Laste Maailma kaupluse lähedal jalutanud mees, et maja ees seisab päästeauto. «Mis seal juhtunud on, et keemiatõrje üksus maja ees seisab?» küsis ta ja saatis toimetusele pildid.

Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht Liina Valner ütles, et häirekeskusele tuli tõepoolest kell 13.10 kõne, kus üks kesklinnas Pärnu mnt 6 majas viibinud isik ütles, et tunneb naabrite juurest tulevat kloorilõhna. «Teataja arvas, et see on kloor, kuid seda ega ühtegi muud ainet ei tuvastatud. Ei oska öelda, mis lõhn see oli. Kõik oli korras,» ütles Valner.