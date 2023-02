Suri Hiiumaa elu- ja terviseedendaja ning presidendilt ordeni saanud Vilma Tikerpuu

«Täna lahkus meie seast Vilma Tikerpuu. Õpetaja, terviseedendaja, sõber, ema, vabatahtlik, Kärdla linna elanik. Alles ta saatis sotsiaalministeeriumi tunnustuse puhul video kaudu õhusuudluseid. Nüüd on meie kord. Aitäh, et olid Hiiumaal,» teatas Hiiu Leht pühapäeval ühismeedias.

Alles 19. veebruaril postitas Kadri oma Facebooki seinale, et ta ema viibib Hiiumaa haiglas. «Homme (20. veebruaril – toim) toimub Maarjamäe lossis terviseedendajate tunnustusüritus. Minu ema on samuti sinna kutsutud, et minister saaks tänada teda panuse eest terviseedendusse. Aga ema ei saa kahjuks minna, sest ta on Hiiumaa haiglas arstide hoole all. Tal on IV astme glioblastoom, mis diagnoositi novembris 2022.»