ÜTLES, ET PANI S**A PÕLEMA! ⟩ Bernhardi hotelli omanik usub, et süütamise taga on baarmen. «See on täiesti haige jutt!»

Seitse aastat tagasi 26. jaanuari õhtupoolikul põles maani maha Otepääl asunud hotell Bernhard. «Mina uskusin meie politseisse veel pool aastat, kuni augustis sain kriminaalmenetluse lõpetamise määruse,» rääkis «Kuuuurija» saates hotelli omanik Madis Mutso. Ta on veendunud, et hoone süüdati, ja teab enda sõnul täpselt, kes selle taga on. «Ma ei nõustu sellega, et riigiprokuratuur süüdistab mind selles, et mina dikteerin tunnistusi tunnistajatele. Ma ei saa nõustuda sellega, et riigiprokuratuur ignoreerib ähvardusi, mis eelnesid tulekahjule...»