Probleemiks on Saaremaal Kõljala peatusesse hilinenud buss. «Lapsed jooksid, et saada bussi peale, sina tuimalt vaatasid ja lihtsalt sõitsid edasi. Kas on normaalne?» küsib kohalik, väites, et buss pidi peatuses olema kell 10.52, ent sõitis peatusest mööda kaks minutit varem. «Nüüd peab minema kolm kilomeetrit sellise ilmaga teise peatusse [kella] 14.30ks, et linna saada.»